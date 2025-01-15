İzmir'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir'de 45 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 26'sı çocuk 45 kaçak göçmen yakalandı. Bir başka operasyonda ise yurt dışına kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Ocak saat 05.25'te, İzmir Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 26'sı çocuk 45 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-38) tarafından kurtarıldı.

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Ekipler aynı gün saat 21.30'da, yine Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareketli bir lastik botu fark ederek durdurdu. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisinde bulunan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 31 kaçak göçmen yakalandı.

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Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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