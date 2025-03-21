İzmir Valiliği, 5 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."