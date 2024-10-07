İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 53 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı, 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 01.50'de Çeşme ve Seferihisar ilçeleri ile saat 21.20'de Urla ilçeleri açıklarında içeresinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot tespit etti.

Ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve sahil güvenlik botları tarafından tespit edilen lastik botlarda bulunan 17'si çocuk 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Aynı gün saat 03.25 ve 08.15'te Çeşme ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 farklı lastik botun olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik botta bulunan 6’sı çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

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