İzmir'de 6 kardeşin dumandan etkilendiği yangının neden belli oldu

Yangının, ilk incelemelere göre, kömür sobasının bağlı olduğu bacadan çıktığı belirlendi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'si taburcu edilirken, durumu daha ağır olan en küçük çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Dün saat 17.30 sıralarında çıkan yangında, 4 aylık Mahmut Şeyh Muhammet, Mustafa Şeyh Muhammet (2), Muhammet Şeyh Muhammet (3), Hedije Şeyh Muhammet (5), Ayat Beku (7) ve Emirah Şeyh Muhammet (8) mahsur kaldı.

Çevredekiler yangını fark ederek eve girip, çocukları kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, sağlık görevlileri ise 3 çocuğa ayakta müdahale etti. Diğer 3 çocuk ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sırasında babanın işte, annenin ise pazarda olduğu öğrenildi. Yangının kömür sobasının bağlı olduğu bacadan kaynaklandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'si taburcu edilirken, 4 aylık Mahmut Şeyh Muhammet'in tedavisi devam ediyor.

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Geçen kasım ayında İzmir'in Selçuk ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybetmişti. Eşi cezaevinde olan Melisa Sinem Akcan'ın çalışmak için çocuklarını evde yalnız bıraktığı öğrenilmişti.