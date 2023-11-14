İzmir'de 9 milyon TL'lik operasyon

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Ekipler, Torbalı ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile ilçedeki 1 depo ve 2 araca baskın düzenlendi.
3 MİLYONDAN FAZLA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve araçlarda yapılan aramada 3 milyon 872 bin 400 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
MAKARONLARA EL KONULDU
Piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olduğu tahmin edilen içi doldurulmuş makaronlara el konuldu.