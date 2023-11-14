İzmir'de 9 milyon TL'lik operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde 1 depo ve 2 araçta yapılan aramada, piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olan içi doldurulmuş 3 milyon 872 bin 400 makaron ele geçirdi. 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, makaronlara da el koydu.

KAYNAK: DHA
İzmir'de 9 milyon TL'lik operasyon

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Ekipler, Torbalı ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile ilçedeki 1 depo ve 2 araca baskın düzenlendi.

3 MİLYONDAN FAZLA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve araçlarda yapılan aramada 3 milyon 872 bin 400 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

MAKARONLARA EL KONULDU

Piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olduğu tahmin edilen içi doldurulmuş makaronlara el konuldu.

5a528afd54298bc26b5b0f444c7aba36.jpg83fc58326591b9cf01eb11aa96bae8a0.jpg86f1965aa255c3c7090fa775af6b5856.jpg86c991aaa49dfd22a7a0a181bbf9f01e.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Son Haberler
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu Magazin
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor Gündem
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu Ekonomi
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar Spor
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar
Gazze'de cesetler çürümeye başladı Dünya
Gazze'de cesetler çürümeye başladı
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada Gündem
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada