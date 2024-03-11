İzmir'de 91 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir'de 91 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 20’si çocuk 91 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Mart günü saat 01.30 ve 03.45 sıralarında Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905)tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 15'i çocuk 79 kaçak göçmen yakalandı.

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Aynı gün saat 07.50 sularında ise, Selçuk ilçesi Efes Sahili’nde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile gerçekleştirilen ortak operasyonda, 5'i çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan toplam 91 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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