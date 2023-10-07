İzmir'de 'Aktaşlar' suç örgütüne operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı

31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Kafes Operasyonu' kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 'Aktaşlar' ve diğer suç örgütlerine yönelik operasyon kararı verildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

26 KİŞ GÖZALTINA ALINDI

72 ekip ve 145 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 395 fişek, 7 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek, 11 tabanca ve 9 tüfek şarjörü ele geçirildi.