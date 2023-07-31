İzmir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeki ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesindeki İnönü Bulvarı TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. Bir vakaya giden M.T.'nin kullandığı 35 R 0326 plakalı ambulans, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen H.S. yönetimindeki 34 JC 7315 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada ambulanstaki sürücü M.T. ile 2 sağlık personeli yaralandı. Hafif yaralandığı belirtilen 3 sağlık çalışanı olay yerine gelen diğer ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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