İzmir’de aranan 84 şahıs yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliğine bağlı unsurlar tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 84 şahıs yakalandı. Aynı zamanda, 14 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 350 gram narkotik madde, 6 bin 824 adet uyuşturucu hap, 1 çalıntı, 2’si şaşe numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahısların 27’sinin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenirken şahıslar, işlemlerinin yapılması için adli makamlara sevk edildi.