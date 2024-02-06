İzmir’de aranan 84 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir’de aranan 84 şahıs yakalandı
İzmir’de polis ekipleri son bir hafta içinde, aranan 84 şahsı yakaladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliğine bağlı unsurlar tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 84 şahıs yakalandı. Aynı zamanda, 14 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 350 gram narkotik madde, 6 bin 824 adet uyuşturucu hap, 1 çalıntı, 2’si şaşe numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahısların 27’sinin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenirken şahıslar, işlemlerinin yapılması için adli makamlara sevk edildi.

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