İzmir’de Arapça tabelalar tek tek indirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki Arapça tabelaları kaldırdı.

İzmir’de Arapça tabelalar tek tek indirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Basmane’de son dönemde sayıları hızla artan Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı. Ekipler, iş yerlerinin Arapça tabelalarını sökmeye başladı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Tunç Soyer, "Normal mevzuat uygulanıyor, tabelalarla ilgili. Bu, zaman zaman yaptığımız bir şey. Yani sonuçta biz, bir kamu kurumu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Böyle bir mevzuat nedeniyle zaten bunlara izin vermememiz gerekiyor, biz de gereğini yapıyoruz" dedi.

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