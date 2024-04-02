İzmir'de baba 6 yaşındaki kızını öldürdü 10 yaşındaki kızını yaraladı

Kaynak: İHA
İzmir'de baba 6 yaşındaki kızını öldürdü 10 yaşındaki kızını yaraladı
İzmir’de eşi ayrılmak isteyen Umut A. 6 yaşındaki kızı Tuğçe Akbaş’ı öldürdü, 10 yaşındaki kızı S.A.’yı ise yaraladı.

İzmir Karabağlar’da resmen vahşet yaşandı. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan çiftten Umut. A. eşiyle barışmak istedi. Ancak eşi. E.A. bu teklifi kabul etmedi.

Bunu üzerine eşyalarını toplamak bahanesiyle 6 yaşındaki kızı Tuğçe Akbaş’ı ve 10 yaşındaki kızı S.A.’yı evine götürdü.

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Cinnet geçirdiği iddia edilen baba Umut A., silahla kız çocuğu Tuğçe Akbaş'ın kafasına sıkarak öldürdü.

Diğer kızı S.A.'nın da karnına ateş ederek yaraladı. Çocuklar kanlar içerisind eyer yığılırken baba da kda kendi kafasına ateş etti.

Hastaneye kaldırılan baba Umut A. ve 10 yaşındaki kızı S.A.’nın hayati tehlikesini olduğu öğrenildi.

6 yaşındaki kızı Tuğçe ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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