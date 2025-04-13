İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Umurbey Mahallesi'nde A.Y (18) ile Hamit Ş. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Umurbey Mahallesi'nde A.Y (18) ile Hamit Ş. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, yanındaki bıçakla Hamit Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hamit Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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