Bimekan şahıs parkta öldü

İHA'nın haberine olay, saat 07.00 sıralarında Konak ilçesi Akıncı Mahallesi 943 Sokak’ta bulunan Hatuniye Parkı'nda meydana geldi. Parktan geçen vatandaşlar bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 53 yaşındaki Hüseyin Ali Göl’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Göl’ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BİMEKAN NEDİR?

Adli kayıtlarda evsiz, kaldığı yere dair göstereceği bir adres olmayan kişiler için kullanılan sözcük.