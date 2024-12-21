İzmir’de bir garip hırsızlık! Bu da yılbaşı süsü hırsızlığı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de bir garip hırsızlık! Bu da yılbaşı süsü hırsızlığı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir kadın yılbaşı için takı mağazasının kapısına asılan süsü çalarak kayıplara karıştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, mağaza sahibi şikayetçi olmadığını açıkladı.

Olay, dün gece saatlerinde Alaçatı Hacımemiş Mahallesi’nde bulunan bir takı mağazasında meydana geldi. Mağaza sahibinin yılbaşı için hazırladığı süs, kapıdan asılı bir şekilde duruyordu.

Ancak, sokaktan geçen bir kadın, süsü fark etti ve aniden alarak oradan uzaklaştı. Kadının bu eylemi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, kadının önce süsü dikkatlice gözden geçirdiği, ardından hızla alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Süsün yerinde olmadığını fark eden takı mağazası sahibi, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını fark etti. Olayın ardından, kameralar sayesinde şüpheli kadının kimliği tespit edilebildi. Ancak, mağaza sahibinin, çalınan süs için herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini açıkça ortaya koyarken, mağaza sahibi süsün çalınmasıyla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatmama kararı aldı.

Mağaza sahibinin, olayın bir yılbaşı süsü olması ve maddi değerinin düşük olması nedeniyle şikayetçi olmadığı ifade edildi.

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