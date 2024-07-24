İzmir’de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama

Kaynak: İHA
İzmir’de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde bir vatandaşı, Milli Emlak’a ait gayrimenkulü uygun fiyata satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 2024 yılı içerisinde bir vatandaşı, Milli Emlak’a ait Buca ilçesinde bulunan gayrimenkulü uygun fiyatla satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandırılan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T. isimli şüpheliler, Buca ve Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden; C.C. B.T ve İ.K. tutuklanırken, M.Ç. ile C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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