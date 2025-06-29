İzmir'de büyük yangın! Yerleşim yerlerine ulaştı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
İzmir'de büyük yangın! Yerleşim yerlerine ulaştı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yürütüyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR VALİSİ ELBAN'IN AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12'de yapıldığını bildirdi.

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Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."

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