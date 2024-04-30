İzmir'de 'Çekirge-2' operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: AA
İzmir'de 'Çekirge-2' operasyonu: 9 gözaltı
İzmir’de, internet üzerinden ev kiralama veya araç satışı yapacaklarını vaat ederek insanları dolandırdıkları iddia edilen kişilere karşı yürütülen 'Çekirge-2 operasyonu’nda, aranan 9 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internet üzerinden alım satım platformları ve sosyal medya aracılığıyla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişileri belirledi.

İzmir’de 18 kişiyi toplamda 341 bin 500 TL zarara uğratan ve Türkiye genelinde toplam 5 milyon lira zarar verdiği tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler üzerinde incelemeler yapılacak ve şüpheliler hakkında yasal işlemler devam ediyor.

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