İzmir’de çocuklar bu dönerciden mutlu döndü

Kaynak: İHA
İzmir’de çocuklar bu dönerciden mutlu döndü
İzmir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan dönerci Emre Koca, bu özel günü şereflendirmek için yaklaşık 700 çocuğa ücretsiz döner ikramında bulundu.

30 yıllık döner ustası olan 48 yaşındaki Koca, Konak ilçesindeki işletmesinde, çocuklara 45 kilogram döner sundu. Eğlenceli müzikler eşliğinde, çocuklar hem lezzetli dönerlerin tadını çıkardılar hem de bayramın coşkusunu yaşadılar.

“Çocuklar Geleceğimizdir” Döner ustası Koca, çocukları döner yemeye davet ederek, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nda bütün çocuklara döner, ayran ve bayrak bizden hediye. Gelip alın, çocukları çok seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Bu geleneği ustamızdan öğrendik ve sürdürmeye çalışıyoruz,” dedi.

23 Nisan ve 29 Ekim’de İkram Geleneği Döner dükkanı çalışanı Faruk Güzelcan, her 23 Nisan’da ve ayrıca 29 Ekim’de de çocuklara ikramda bulunduklarını belirtti. Beş yıldır devam eden bu geleneği gelecek yıllarda da sürdürmeyi umduklarını ifade etti. Döner yemek için ailesiyle gelen Ünal Berk, “Atatürk’ün bize armağan ettiği bu güzel günde, herkese ücretsiz döner ve ayran ikram ediliyor, ben de bu lezzeti tatmak için geldim,” diye konuştu. Emre Koca’nın 11 yaşındaki kızı Eylül Koca ise, “23 Nisan’da çocuklara ücretsiz döner dağıttığımızı söyleyerek, tüm çocukları dükkanımıza döner yemeye davet ediyorum,” dedi.

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