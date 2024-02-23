İzmir’de dedesini tabancayla vuran torun tutuklandı

Kaynak: İHA
İzmir’de dedesini tabancayla vuran torun tutuklandı
İzmir Bayraklı’da zile basıp saklandıktan sonra kapıyı açan dedesini tabancayla vurarak yaralayan torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K., zile basıp ardından saklandı.

17 yaşındaki çocuk, bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesinin yanına koşarak giderek tabancayla bacağından vurdu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından kısa sürede yakalanan K.E.K. gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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