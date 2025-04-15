İzmir'de dehşet anları kamerada: Restoranda rastgele ateş açtı

Olay, 19 Aralık 2024'te İzmir Bornova ilçesinde bir restoranda meydana geldi. Yusuf T. (24) ile Onur Muharrem A. arasında "yan bakma" bahanesiyle tartışma çıktı. Onur Muharrem A., Yusuf T.'nin oturduğu masaya bardak fırlatınca arbede yaşandı. Araya girenler Onur Muharrem A.'yı dışarı çıkardı. Sakinleştirilmeye çalışılan Onur Muharrem A., belinden çıkardığı tabancayla önce havaya sonra mekanın içine ateş etti.

Tabancadan çıkan bir mermi Yusuf T.'nin yanındaki Tolga K.'nin ayakkabısını deldi. Mekanın çalışanları tabancayı alırken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Onur Muharrem A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay, işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Onur Muharrem A.'nın bardak fırlattıktan sonra arbede çıktığı, ardından sanığın tabancayla ateş ettiği, bu sırada Yusuf T.'nin kendisini sandalyeyle korumaya çalışması yer alıyor.Öte yandan, tabancayı sanığın elinden alan restoran çalışanının verdiği ifadede tabancanın tutukluk yaptığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "Zincirleme olarak silahla tehdit', "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs', "Hakaret', "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 19 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ZARAR VERMEK İSTESEYDİM, VEREBİLİRDİM"

10 Nisan'da görülen davaya tutuklu sanık Onur Muharrem A. ile şikayetçiler Yusuf T. ve Tolga K. ile avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Onur Muharrem A., "Yusuf T., devamlı kız arkadaşıma baktı. Onun hakkında konuştular, rahatsız oldum. Ben de "Hayırdır kime söylüyorsunuz?" dedim. Beni dışarı çağırdılar. Sinirlenip bardağı oraya doğru fırlattım. Bana 5-6 kişi saldırdılar. Dışarı çıktıktan sonra dayanamadım önce havaya sonra hedef gözetmeksizin içeriye doğru ateş ettim. Zarar vermek isteseydim, verebilirdim. Pişmanım" dedi.

"'NE BAKIYORSUNUZ' DİYE BAĞIRDI"

Yusuf T. de "Arkadaşlarımızla otururken sanık kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Dışarda tokat attığını gördük. Masada tekrar bağırınca tepki olarak masaya baktık. Bizim masaya "Ne bakıyorsunuz" diye bağırdı. Görevliler gelip onları uyardı. Yaklaşık 30 veya 40 dakika kadar sonra sağa sola bakıp garsona seslenecektim. Sanık ile bir saniyeyle göz göze geldik. "Ne bakıyorsun lan" diyerek bardağı bana doğru fırlattı. Üzerime koştu ve beraber yere düştük. Mekan dışına çıktı ve 30 saniye kadar sonra silah sesi duyduk. Daha sonra iş yerinin önüne geldi ve elindeki silah hakaret edip, 2-3 el ateş etti. Silahın tutukluluk yaptığını düşünüyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

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"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" OLDUĞUNU BELİRTTİ

Olayda ayakkabısına mermi isabet eden Tolga K. ise "Sanık Onur Muharrem A.'nın bulunduğu yerde kız arkadaşı ile yüksek ses duyunca gayriihtiyari baktık. Şiddet uyguladı. Garson gelip, gerekli uyarıları yaptıklarını ve sorunun olmadığını söyledi. Sonra Yusuf sipariş vermek için cama doğru baktığında göz göze geldiler. Bardağı fırlattı. Arbede çıktı. Sonra sanığı dışarı çıkardılar. Kaldırımda ateş ettiğini gördüm. Ateş ettikten sonra bulunduğumuz yere geldi ve silahı Yusuf'a doğrultarak hakaret etti. Önce Yusuf'a doğru sonra da gözdağı vermek için yere doğru ateş etti. Kaç el ateş etti hatırlamıyorum. Yerden seken mermilerden biri botumu sıyırdı. Garson müdahale edip elindeki silahı aldıktan sonra yine işletmenin garsonları sanığı silahla birlikte etkisiz hale getirdiler" ifadelerini kullandı. Şikayetçi Yusuf T.'nin avukatı Efe Alper yaptığı savunmada, silahın tutukluk yaptığının tanık ifadeleriyle sabit olduğunu, olayın "Kasten yaralamaya teşebbüs" değil, "Kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu belirterek mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebinde bulundu. Alper, sanığın eylemine kendiliğinden son vermediğini, tabancayı garsonların aldığını ve tabancayı almamaları durumunda sanığın eylemine devam edebileceğini belirtti. Sanık Onur Muharrem A.'nın avukatları da müvekkillerinin hedef gözetmediğini belirtip, öldürmeye teşebbüs etmediğini savundu.

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GÖREVSİZLİK KARARI

Savunmaların ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı, görevsizlik kararı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde karar açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme başkanı, sanığın eyleminin "Kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu ve bu eylemin yargılamasının da ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verip dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.