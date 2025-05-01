İzmir’de dehşet: Aysun evinin penceresinden vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de dehşet: Aysun evinin penceresinden vuruldu

İzmir Beydağ’da, 20 yaşındaki Aysun Candan isimli kız, evinin penceresinden tabancayla vurularak öldürüldü. Babasının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Candan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eski sevgilisi H.A. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası İbrahim Candan ile birlikte tek katlı evde oturan Aysun Candan'a eve yaklaşan kişi, pencereden tabancayla ateş etti. Kızının kanlar içinde kaldığını gören İbrahim Candan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Candan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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