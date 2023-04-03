İzmir'de depremzede çocuklar güldü

ANKA'da yer alan haberde, Torbalı’da yaşayan depremzede ailelerin çocuklarının talebi üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi, gönüllü vatandaşların desteği ile gerçekleştirdiği proje ile çocukların yüzünü güldürdü. Zor günlerin ardından doğal yaşam alanlarındaki hayvanları izleyerek parkta eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, ailelerini de mutlu etti. Çeşitli ikramların da bulunulduğu gezide çocuklar, yaşam parkında yaşayan hayvanlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

TEKİN: “ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Deprem sonrası ilçeye gelen depremzedeler için seferber olduklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Yaşadığımız acı felaket sonrası yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte ise en fazla etkilenenler çocuklarımız oldu. Çocuklarımızın yüzleri gülsün ki dünya daha güzel bir hal alsın. Bizlerde çocuklarımızın isteğini geri çevirmeyerek, gönüllü vatandaşlarımız ile anlamlı bir projeye imza attık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bugünleri atlatmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı