3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir'de depremzede çocuklar güldü

İzmir Torbalı Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Torbalı’ya yerleşen ailelere destek olmayı sürdürüyor. Torbalı Belediyesi, depremzede çocukları aileleriyle birlikte Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na götürdü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:36
Takip Et

İzmir'de depremzede çocuklar güldü

İzmir'de depremzede çocuklar güldü
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, Torbalı’da yaşayan depremzede ailelerin çocuklarının talebi üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi, gönüllü vatandaşların desteği ile gerçekleştirdiği proje ile çocukların yüzünü güldürdü. Zor günlerin ardından doğal yaşam alanlarındaki hayvanları izleyerek parkta eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, ailelerini de mutlu etti. Çeşitli ikramların da bulunulduğu gezide çocuklar, yaşam parkında yaşayan hayvanlarla bol bol fotoğraf çektirdi. 

TEKİN: “ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Deprem sonrası ilçeye gelen depremzedeler için seferber olduklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Yaşadığımız acı felaket sonrası yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte ise en fazla etkilenenler çocuklarımız oldu. Çocuklarımızın yüzleri gülsün ki dünya daha güzel bir hal alsın. Bizlerde çocuklarımızın isteğini geri çevirmeyerek, gönüllü vatandaşlarımız ile anlamlı bir projeye imza attık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bugünleri atlatmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
3
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
6
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
7
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Hatay'da 29 mahallede çalışmalar sürüyor
﻿Hatay'da 29 mahallede çalışmalar sürüyor
﻿Hatay'da 29 mahallede çalışmalar sürüyor
﻿Uğur Mumcu 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı
﻿Uğur Mumcu 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı
﻿Uğur Mumcu 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı
﻿Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
﻿Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
﻿Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
﻿Şenol Güneş depremi
﻿Şenol Güneş depremi
﻿Şenol Güneş depremi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.