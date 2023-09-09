İzmir'de dev bayraklı kurtuluş yürüyüşü

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelen konuldu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi yine coşkulu kutlamalara sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, saat 09.00’da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüş, binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Türk ordusunun İzmir’e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir milletvekilleri katıldı.