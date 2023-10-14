İzmir'de devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeyken devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza saat 20.00 sıralarında Opera Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Evlioğlu (48) idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Evlioğlu, yolda savrulurken kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Mustafa Evlioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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