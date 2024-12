İzmir’de duvarı balyozla kırıp komşusunun çeyiz eşyaların çaldı

Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam, evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi. İddiaya göre, bitişikteki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu Faruk C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, Sağlam'ın evine geçti.

Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan Faruk C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı. Faruk C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam, 15 Kasım'da eve geldiğinde, beyaz eşyaları, mobilyaları, halıları, küçük ev aletleri, avizeleri ve iki televizyonuna kadar tüm eşyasının çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli Faruk C.'nin önce Ankara'ya gittiğini ardından tekrar İzmir'e döndüğünü belirleyip saklandığı adresi tespit etti. Faruk C., saklandığı eve dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Faruk C., polisteki ilk ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu belirtip, "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi. Faruk C., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.