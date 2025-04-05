Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi

Bilecik'te düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali, ünlü sanatçıların etkileyici performanslarıyla başladı. Festivalde, müzikseverler unutulmaz anlar yaşandı.

Festivalin açılışında, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yaptığı konuşmada, "Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivalimiz başladı. Geleceğimizin aydınlık yüzleri olan çocuklarımız, notaları harika eserlere dönüştürüyor. Sanat, her zaman hayatın güzelliğini yansıtsın" diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Açılış etkinliğinde Bulgaristan Devlet Sanatçısı Georgios Filadelfefs ve Rusya Devlet Sanatçısı Elena Çekiç'in olağanüstü performansları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Ünver, Bilen Gökten ve Güven Sönmez, sahne alan sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Festival, hafta sonu boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam edecek ve müziğin evrensel dilini kutlamak için tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi

Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi

Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi

Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi

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Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi
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