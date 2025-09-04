İzmir’de eğitim öncesi şok operasyon! Binlerce ürün ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA

İzmir polisi, aldığı ihbar üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 70 bin 305 adet gümrük kaçağı puro, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 420 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. 47 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, gençlerin ve çocukların tütün mamulleri ile elektronik sigara ve türevleriyle tanışmasını engellemek amacıyla il genelinde denetimler yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda, 70 bin 305 adet gümrük kaçağı puro, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 420 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

aw531292-01.jpg

aw531292-02.jpg

aw531292-03.jpg

aw531292-04.jpg

aw531292-06.jpg

