İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak Semti Gazi Kadınlar Sokağı’nda dün saat 03.00 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokaktaki bir eğlence mekanına motosikletli yüzü kapalı ve kasklı 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu esnada iş yerinin bitişiğinde yer alan bir diğer eğlence mekanı önündeki müşteriler panikle kaçıştı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan saldırı ve korku dolu anlar bitişikteki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; motosiklet sürücüsünün hızla eğlence mekanının bulunduğu sokaktan ilerlediği sırada, arkada oturan şahsın iş yerine tabancayla ateş ettiği görülürken, bu esnada bitişikteki eğlence mekanının önünde bulunan müşterilerin panikle kaçıştığı yer aldı.

YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin duvar ve giriş kapısı camına 4 mermi isabet ettiğini tespit ederken, saldırıda çevredeki insanlardan yaralanan olmadığını belirledi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Kaçan saldırganlardan birisinin F.M. isimli şahıs olduğu değerlendirilen olayla ilgili, şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.