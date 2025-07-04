İzmir'de eski muhtar dehşet saçtı: 3 kardeşi av tüfeğiyle katletti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de eski muhtar dehşet saçtı: 3 kardeşi av tüfeğiyle katletti!

İzmir'de eski muhtar, 3 kardeşi çıkan kavgada otomatik av tüfeğiyle katletti. Katil Metin Uçar suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İzmir Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

izmirde-3-kardes-otomatik-av-tufegi-il-798856-236450.jpg

Tartışma kısa sürede büyüdü. Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

izmirde-3-kardes-otomatik-av-tufegi-il-798857-236450.jpg

İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

izmirde-3-kardes-otomatik-av-tufegi-il-798858-236450.jpg​​​​​​​

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.

izmirde-3-kardes-otomatik-av-tufegi-il-798860-236450.jpg​​​​​​​

izmirde-3-kardes-otomatik-av-tufegi-il-798859-236450.jpg​​​​​​​​​​​​​​

Isparta'da dehşet gecesi! Jandarmaya ateş açtı ardından canına kıydı!Isparta'da dehşet gecesi! Jandarmaya ateş açtı ardından canına kıydı!

Öğrencinin ölümüne sebep olmuştu: Davanın sonucunu katilin son sözü değiştirdi!Öğrencinin ölümüne sebep olmuştu: Davanın sonucunu katilin son sözü değiştirdi!

Son Haberler
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak
Teknolojiyle canlanan köyler! Kırsalda dijital dönüşüm
Teknolojiyle canlanan köyler! Kırsalda dijital dönüşüm
Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti
Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti
Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı
Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı
Volkanik patlama dünyayı mı soğutacak? İşin uzmanları değerlendirdi
Volkanik patlama dünyayı mı soğutacak? İşin uzmanları değerlendirdi