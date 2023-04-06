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İzmir'de başından vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşusuyla kavga eden kadın, evinin kapısında başından vurularak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:40
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İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de başından vurulan kadın hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hanife Doymuş (56) ile 18 yaşındaki komşusu D.Y arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Evin önünde yaşanan arbede sırasında Doymuş'un bir damacanayı üzerine fırlatarak kapıyı kapatması üzerine D.Y (18), yanındaki tabancayla ateş etti.

Kurşunun kapıyı delerek başına isabet etmesi sonucu Doymuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

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