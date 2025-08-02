İzmir'de evlat vahşeti! Kötü kokular katliamı ortaya çıkardı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'de kötü kokular ihbarı katliamı ortaya çıkardı. Yaşlı çift çok sayıda kesici alet yarasıyla evlerinde ölü bulundu. Katilin yaşlı kadının ilk evliliğinden olan oğlu olduğu öğrenildi.

İzmir Narlıdere ilçesinde, 30 yıldır birlikte yaşayan Nilüfer Tuzlulu (63) ile nikahsız eşi Yusuf Yıldırım'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Nilüfer Tuzlulu ve Yusuf Yıldırım'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin vücutlarında çok sayıda kesici alet yarası olduğu belirlendi.

aw509652-02.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olayın, 25 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, cinayetin şüphelisinin Nilüfer Tuzlulu'nun ilk evliliğinden olan oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan N.E.T.'nin, olayın ardından suç aleti olan iki bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesine ait cep telefonunu ormanlık bir alana gizlediği tespit edilirken yapılan aramalarda, söz konusu malzemeler polis ekiplerince bulunarak ele geçirildi.

aw509652-01.jpg

Öte yandan, şüpheli N.E.T.'nin cinayeti uzun süre planladığı, olaydan önce bölgede keşif yaptığı, olay günü güvenlik kameralarından gizlenmek amacıyla kask taktığı, eldiven kullandığı ve olay sonrası evde hırsızlık süsü vermek amacıyla eşyaları dağıttığı öğrenildi. Cinayetin ise taraflar arasındaki geçmişe dayanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tarihinde adliyeye sevk edildi. N.E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw509652-03.jpg

i3.jpg

i2.jpg

ii.jpg

Sinem'i katletmişti! Her yerde aranan katilin yakalandığı yer şoke etti!Sinem'i katletmişti! Her yerde aranan katilin yakalandığı yer şoke etti!

Vahşice katledilip valize konulmuştu: Genç kızın bilinmeyenlerini açıkladıVahşice katledilip valize konulmuştu: Genç kızın bilinmeyenlerini açıkladı

İzmir’de bıçaklı dehşet! Yaralılar varİzmir’de bıçaklı dehşet! Yaralılar var

Son Haberler
Dünyaca ünlü futbolcunun evlat acısı! Henüz 6 yaşındaydı...
Dünyaca ünlü futbolcunun evlat acısı! Henüz 6 yaşındaydı...
Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren zamda imzalar atıldı!
Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren zamda imzalar atıldı!
Erciyes Dağı’ndaki yürüyüş rotaları ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor
Erciyes Dağı’ndaki yürüyüş rotaları ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor
Aydın’da kahreden kaza! Eğlence çıkışı sonu oldu...
Aydın’da kahreden kaza! Eğlence çıkışı sonu oldu...
Alkollü sürücü 2 kız kardeşi ölüme götürdü
Alkollü sürücü 2 kız kardeşi ölüme götürdü