İzmir'de evlat vahşeti! Kötü kokular katliamı ortaya çıkardı!

İzmir Narlıdere ilçesinde, 30 yıldır birlikte yaşayan Nilüfer Tuzlulu (63) ile nikahsız eşi Yusuf Yıldırım'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Nilüfer Tuzlulu ve Yusuf Yıldırım'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin vücutlarında çok sayıda kesici alet yarası olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olayın, 25 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, cinayetin şüphelisinin Nilüfer Tuzlulu'nun ilk evliliğinden olan oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan N.E.T.'nin, olayın ardından suç aleti olan iki bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesine ait cep telefonunu ormanlık bir alana gizlediği tespit edilirken yapılan aramalarda, söz konusu malzemeler polis ekiplerince bulunarak ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli N.E.T.'nin cinayeti uzun süre planladığı, olaydan önce bölgede keşif yaptığı, olay günü güvenlik kameralarından gizlenmek amacıyla kask taktığı, eldiven kullandığı ve olay sonrası evde hırsızlık süsü vermek amacıyla eşyaları dağıttığı öğrenildi. Cinayetin ise taraflar arasındaki geçmişe dayanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tarihinde adliyeye sevk edildi. N.E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinem'i katletmişti! Her yerde aranan katilin yakalandığı yer şoke etti!

Vahşice katledilip valize konulmuştu: Genç kızın bilinmeyenlerini açıkladı

İzmir’de bıçaklı dehşet! Yaralılar var