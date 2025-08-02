Sinem'i katletmişti! Her yerde aranan katilin yakalandığı yer şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinem'i katletmişti! Her yerde aranan katilin yakalandığı yer şoke etti!

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu silahla vurarak katletmişti. Her yerde aranan katil Ali Eren Somun, çadır kurarken yakalandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı.

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Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı.

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Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelinin ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

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