İzmir'de fabrika yangını. 1 işçi öldü

Kaynak: DHA
İzmir'de fabrika yangını. 1 işçi öldü
İzmir'deki fabrika yangınında 1 işçi hayatını kaybederken 3 işçi de çıkan yangından yaralı olarak kurtarıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 1001. sokakta bulunan bir parfüm fabrikasında saat 08.30'da yangın meydana geldi.

Bölgenin birçok bölgesinden gözle görülebilen yangın sonrasında çevredeki işçilerin ihbarı ile beraber bölgeye iftaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken belirlemelere göre çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti 3 işçi de yaralandı.

Yaralı olan işçiler ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrasında ekipler yangının çıkış nedeninibelirlemek için çalışmalarına başladı.

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