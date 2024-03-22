İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İHA
İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
İzmir Çiğli’de gerçekleşen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi’nin sol şeridinde gerçekleşe maddi hasarlı kazaya karışan araçların sürücüleri A.K. ve E.C.İ., kaza raporu tutmak üzere araçlarından indi.

Bu sırada Karşıyaka yönüne doğru seyreden A.E.'nin kullandığı araç, önündeki otomobil ile kaza için yardıma gelen araca ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Korkunç kaza sonrası daha önceki kaza için yardıma gelen ve araçtan çıkan İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen yola savruldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Taşdelen ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan kazada yaralanan A.K., M.Ü., G.Ü., A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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