İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi’nin sol şeridinde gerçekleşe maddi hasarlı kazaya karışan araçların sürücüleri A.K. ve E.C.İ., kaza raporu tutmak üzere araçlarından indi.

Bu sırada Karşıyaka yönüne doğru seyreden A.E.'nin kullandığı araç, önündeki otomobil ile kaza için yardıma gelen araca ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Korkunç kaza sonrası daha önceki kaza için yardıma gelen ve araçtan çıkan İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen yola savruldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Taşdelen ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan kazada yaralanan A.K., M.Ü., G.Ü., A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.