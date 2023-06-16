İzmir’de feci kaza: 9 kişi yaralandı

İzmir Tire’de kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İzmir’de feci kaza: 9 kişi yaralandı

İHA’nın haberine göre, kaza dün öğle saatlerinde Tire ilçesi Yeniçiflik Mahallesi’nde meydana geldi. Burcu D., idaresindeki 35 AJA 002 plakalı otomobil, Tire - Torbalı kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Burcu D., yolcu konumunda bulunan Hüseyin D. (1), Defne Y. (1), Derin Y. (1), Deren D. (3), Raziye P. (73), Tamay E. (41), Tülay D. (66) ve Nuriye Y. (61) yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 4’ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Derin Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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