İzmir’de feci kaza! Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Evli çift öldü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
İzmir’de feci kaza! Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Evli çift öldü, 3 yaralı
İzmir'de 2 otomobilin çarpıştığı feci kazada sürücülerden Mehmet Pala (64) ile eşi Sevgi Pala (62) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Pala, yönetimindeki 35 VK 471 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kontrolden çıkan otomobil karşı yöne geçip, Meheddin B.'nin (54) kullandığı 35 HAE 28 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Mehmet Pala'nın eşi Sevgi Pala, Yunus B. (31) ve Doğukan G. (26) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

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Mehmet Pala ile eşi Sevgi Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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