İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Mazot yüklü tanker sürücüsü kontrolü kaybederek bariyerlere çarpıp karşı yöne geçti. Yolda seyir halinde bulunan bir taksinin üzerine devrildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Altınyol Melez Deltası yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Konak yönüne giden 35 BTH 423 plakalı mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp karşı şeride geçerek Fikrek B. yönetimindeki 35 T 7658 plakalı taksiye çarptı. Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Taksi şoförü Fikret B., "Karşıyaka yönüne yolcu götürüyordum, karşı yönden gelen TIR direk geldi bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptık. Takside müşteri vardı, yaralıydı. Ambulansa aldılar onu, götürdüler" dedi.

Kaza nedeniyle yolun Karşıyaka ve Konak istikametinde yoğunluk yaşandı. Ekipler, araçların ve tankın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

İzmir’de feci kaza! Mazot yüklü tanker karşı şeride geçti: Taksideki yolcu yaraladı

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