İzmir’de feribot ücretlerinde düzenlemeye gidildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de feribot ücretlerinde düzenlemeye gidildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Öte yandan Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla, hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret uygulanacak.

Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre biniş ücretleri şöyle olacak: Motosiklet: 50 TL, Otomobil: 160 TL, Orta sınıf araç: 300 TL, Otobüs-Kamyon: 700 TL, Tır: 1000 TL

OTOMOBİLLERE HAFTA İÇİ İNDİRİMİ

Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

İzmir’de feribot ücretlerinde düzenlemeye gidildi

Son Haberler
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti