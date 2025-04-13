İzmir’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

İzmir’de FETÖ’ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.İzmir’de FETÖ’ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen 11 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verilmişti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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