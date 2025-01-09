İzmir'de fırınlara sıkı denetim

Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezaların yazıldığı denetimlerde hijyen ihlalleri İzmir Tarım İlçe Müdürlüğü’ne bildirildi. Bir ayı aşkın süredir aralıksız devam eden denetimlerin ardından başta hijyen koşulları olmak üzere pek çok alanda gözle görülür düzelme yaşandığının altını çizen Başkan Eşki, denetimlerin süreceğini ve halkın sağlıklı besinlere ulaşmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

SOFRALARINA SAĞLIKLI EKMEĞİN ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Denetimler sonrası konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Gıda mühendisimiz, ruhsat ve zabıta müdürümüz eşliğinde, bu sabahki denetimlerimizi tamamladık. Işıkkent ve Pınarbaşı’nda 16 işletmeyi denetledik. Birkaç tanesinde hijyen problemleri vardı ama önemli bir kısmın hijyen kurallarına uymuş olduğunu gördük. Hatta bazıları gerçekten nazar boncuğu takılacak derecede güzel ve temiz. Amacımız, halkın sofralarına sağlıklı ekmeğin ulaşmasını sağlamak. Denetimlerimiz tekrar edecek; aynı işletmelere birden fazla kez giderek sürekliliği sağlayacağız” dedi.