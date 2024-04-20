İzmir'de Foça açıklarında dev hortum oluştu

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında meydana gelen dev hortum, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, İzmir'de sabah saatlerinde şiddetli yağışlar görüldü. Bu hava koşulları altında Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında devasa bir hortumun oluştuğu tespit edildi. Vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonlarıyla kaydederek görüntüledi. Ancak, hortum karaya ulaşamadan bir süre sonra kayboldu.