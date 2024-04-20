İzmir'de Foça açıklarında dev hortum oluştu

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İzmir'de Foça açıklarında dev hortum oluştu
Foça ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında meydana gelen dev hortum, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, İzmir'de sabah saatlerinde şiddetli yağışlar görüldü. Bu hava koşulları altında Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında devasa bir hortumun oluştuğu tespit edildi. Vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonlarıyla kaydederek görüntüledi. Ancak, hortum karaya ulaşamadan bir süre sonra kayboldu.

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