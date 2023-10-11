İzmir'de gasp çetesinin 2 üyesi tutuklandı

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonla çökertilen gasp çetesinin 4 üyesi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de gasp çetesinin 2 üyesi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının yanı sıra vatandaşları silah zoruyla senet imzalatarak darp ve tehdit ettiği belirlenen çeteyi tespit etti.

İlgili güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda, gasp çetesine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen, K.Ç., A.O., F.A. ve O.Ü. adlı 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 52 adet boş senet, 1 pompalı tüfek, 65 adet fişek, 35 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Ç. ve A.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.A. ve O.Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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