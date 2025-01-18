İzmir’de Halk Ekmek'e zam

İzmir'de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 210 gramlık ekmeğini fiyatı 5 liradan, 8 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat düzenlemesi 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "'yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikasında ürettiği ekmeğin fiyatlarının yeniden düzenlendiği'" kaydedildi.

Halk Ekmek "'ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda artan girdi maliyetleri'" nedeniyle 210 gram ekmeğin fiyatını 8 TL yaptı. Kent genelinde 200 gram ekmek halen 12,5 liradan satılıyor.

Açıklamada, "'İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir’de en ucuz ekmeğin yine Halk Ekmek tarafından satışa sunulacağı'" ifade edildi.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Her gün üretilen 120 bin ekmek, 109 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

Geçtiğimiz yıl 7 TL olan Halk Ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin hemen ardından 5 TL'ye indirilmiş ve Büyükşehir 9 ayı aşkın süredir ekmek fiyatını 5 TL olarak tutmaya devam etmişti.