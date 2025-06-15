İzmir'de, havalandırma borusundan ruhsatsız tabancalar çıktı

Kaynak: DHA
İzmir'de, havalandırma borusundan ruhsatsız tabancalar çıktı

İzmir'de Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda, havalandırma borusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

Polis, iş yerinde çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda bodrum kattaki havalandırma borusu içerisinde gazeteye sarılmış şekilde gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi. Silahlardan haberlerinin olmadığını öne süren iş yeri çalışanları İ.Ç., İ.D. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli hakkında 'Adreste ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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