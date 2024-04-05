İzmir'de hayvanseverlerden 'kafes' eylemi

Kaynak: DHA
İzmir'de hayvanseverlerden 'kafes' eylemi
İzmir'de, hayvanseverler 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla kafes eylemi yaptı.

İzmir’in Konak ilçesinde hayvanseverler ile Afalina Hayvan Hakları Topluluğu, saat 18.30'da Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi.

Sokak hayvanlarının gördüğü işkence ve barınaklardaki hayvanların sesi olmak üzere bir araya gelen hayvanseverler, ağızlarına bandaj bağladı.

Hayvanseverler, önünde 'Vicdanımı Kafesleme' yazan kafesin içine de kendini hapsederek tepki gösterdi.

Sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin doğru politikaların acilen uygulanması gerektiğini belirten hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma yapmasını ve bakımevlerinin hapishane değil, rehabilitasyon ve sağlık merkezi olup gönüllü hayvanseverlerin çalıştırılması talebini dile getirdi.

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