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İzmir'de HDP'ye operasyon: MYK Üyesi dahil 7 kişi gözaltında

İzmir'de TEM Şube polisleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:54
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İzmir'de HDP'ye operasyon: MYK Üyesi İdil Uğurlu dahil 7 kişi gözaltında

İzmir'de HDP'ye operasyon: MYK Üyesi dahil 7 kişi gözaltında
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İzmir’de sabah erken saatlerde çok sayıda adrese Terörle Mücadele Şube polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi İdil Uğurlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınlardan bazılarının isimleri şöyle:

HDP MYK Üyesi İdil Uğurlu, İzmir Barış Anneleri İnisiyatifi Sözcüsü Behiye Yalçın, Selma Demir, Berfin Çiçek, Barış Kırmıztaş, Hayat İzgi ve Newroz Çelik.

(Kaynak: DUVAR)

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