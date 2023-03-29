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İzmir'de helikopter tarlaya indi

İzmir’in Tire ilçesinde, özel bir çiftlikte yem karma makinesine düşen ve burada sıkışan işçi için sağlık ekipleri adeta seferber oldu. İşçi için hava ambulansı ekin tarlasına indi, doktorlar 2 saat kurtarma operasyonu yaptı; ama ağır yaralı işçi kurtarılamadı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:12
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İzmir'de helikopter tarlaya indi

İzmir'de helikopter tarlaya indi
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İHA'nın haberine göre, olay Tire ilçesindeki özel bir çiftlikte meydana geldi. Gholamdastgır Ahmedzey isimli Afgan işçi, iddialara göre yem karma makinesinin temizliğini yaptığı esnada dengesini kaybederek makinenin içine düştü. 

Ahmedzey, burada sıkışırken, durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen doktorlar, makinede sıkışan işçiye hemen müdahale etti. Durumu ağır olan işçi için hava ambulansı talep edildi.

KURTARILAMADI

İzmir’den havalanan 112 ambulansı, çiftliğin hemen yanındaki ekin tarlasına iniş yaptı. Tire Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaralı işçiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için 2 saat süren bir operasyon yaptı. 

Doktorların zamanla yarıştığı olayda ağır yaralı işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına alınarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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