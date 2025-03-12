İzmir'de iğrenç görüntü: Sapık kısa sürede yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de iğrenç görüntü: Sapık kısa sürede yakalandı

İzmir'de markete alışveriş yaparken kasada bulunan kadına cinsel organını gösteren sapık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüler üzerinden harekete geçen polis ekipleri sapığı kısa sürede yakalarken, şüphelinin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart günü Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen Osman B.(44), kasada bulanan market sahibi N.Ç.'ye (41) gazete satın almak istediğini söyledi. Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalışırken Osman B. bir anda pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi.

aw411111-02.jpg

Yaşanan o anlarda soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede ise Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
BÜTÇENİN ASIL YÜKÜ
BÜTÇENİN ASIL YÜKÜ
Suriye’de ‘Öcalanistan’a adım adım...
Suriye’de ‘Öcalanistan’a adım adım...
Bunu en çok da mart yapıyormuş meğer!
Bunu en çok da mart yapıyormuş meğer!
Erdoğan’ın diplomasının peşinde 7; Tanıklar
Erdoğan’ın diplomasının peşinde 7; Tanıklar
RUM-YUNAN ŞOVENİZMİNE HİZMET EDEN GÖRÜŞMELER SONLANDIRILMALIDIR
RUM-YUNAN ŞOVENİZMİNE HİZMET EDEN GÖRÜŞMELER SONLANDIRILMALIDIR