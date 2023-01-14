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İzmir'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı

 İzmir'in Torbalı ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:34
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İzmir'de iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı
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AA'da yer alan haberde, İzmir-Aydın kara yolunda M.T'nin (48) kullandığı 35 TDB 25 plakalı tır, kavşaktan dönmek isteyen S.U'nun yönetimindeki 35 D 8241 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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