﻿İzmir'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı

AA'da yer alan haberde, İzmir-Aydın kara yolunda M.T'nin (48) kullandığı 35 TDB 25 plakalı tır, kavşaktan dönmek isteyen S.U'nun yönetimindeki 35 D 8241 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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