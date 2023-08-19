İzmir’de kadın esnaf dehşeti. Karı koca komşu esnafı vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, su satışı yapan iki esnaf arasında çıkan kavgada, bir kadın esnaf komşu karı koca esnafı tabancayla vurdu.

KAYNAK: İHA
İzmir’de kadın esnaf dehşeti. Karı koca komşu esnafı vurdu

İHA'nın haberine göre; olayda yaralanan erkek esnafın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tartışma büyüyünce silahlar konuştu

Olay, dün akşam saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Sibel K. (61) ile Nurhayat A. (64) ve Süleyman A. (83) isimli karı koca esnaflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sibel K., yanında bulunan tabancayla Nurhayat A.'ya bacağından, Süleyman A.'ya ise karnından ve bacağından ateş etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kadın esnaf gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan Sibel K., suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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